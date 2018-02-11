Британське видання засумнівалось у достовірності зйомки автомобіля Tesla з космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Британське видання Daily Mail засумнівався в достовірності зйомки автомобіля Tesla з космосу. Звинувачення на адресу Ілона Маска видання опублікувало сьогодні, передає УНН.
"Ви можете говорити, що це реально, але це виглядає як підробка", - пише видання.
Крім того, Daily Mail відзначає на фотографіях моменти, які викликали у журналістів сумніви.
Видання зазначає, що Маск використовував при зйомці автомобіля камери, які були відповідно розташовані і ефекти, що підвищують світловіддачу.
Нагадаємо, вилаявся в захваті і вибіг з центру управління, щоб спостерігати за польотом Falcon Heavy. Такою була перша реакція засновника компанії Space X Ілона Маска, яку зняла знімальна група National Geographic в день запуску ракети на космодромі на мисі Канаверал.