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Британське видання засумнівалось у достовірності зйомки автомобіля Tesla з космосу

Британське видання засумнівалось у достовірності зйомки автомобіля Tesla з космосу

Київ • УНН

 • 19990 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Британське видання Daily Mail засумнівався в достовірності зйомки автомобіля Tesla з космосу. Звинувачення на адресу Ілона Маска видання опублікувало сьогодні, передає УНН.

"Ви можете говорити, що це реально, але це виглядає як підробка", - пише видання.

Крім того, Daily Mail відзначає на фотографіях моменти, які викликали у журналістів сумніви.

Видання зазначає, що Маск використовував при зйомці автомобіля камери, які були відповідно розташовані і ефекти, що підвищують світловіддачу.

Нагадаємо, вилаявся в захваті і вибіг з центру управління, щоб спостерігати за польотом Falcon Heavy. Такою була перша реакція засновника компанії Space X Ілона Маска, яку зняла знімальна група National Geographic в день запуску ракети на космодромі на мисі Канаверал.

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