Британська розвідка: російські військові будують понтонний міст поряд з Антоновським
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російські військові під тимчасово зайнятим Херсоном будують понтонний міст через Дніпро поряд зі знищеним Антоновським мостом, він має замінити поромну переправу, йдеться у черговому зведенні Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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"На вихідних росія, ймовірно, почала перекидати баржі на позиції для будівництва міцного понтонного мосту через річку Дніпро безпосередньо поруч із пошкодженим Антонівським автомобільним мостом. Переправа є ключовою сполучною ланкою між окупованим росією Херсоном та сходом", - вказує британська розвідка.
Деталі
У МО Британії зазначають, що протягом кількох тижнів російські війська та місцеві жителі покладалися на поромну переправу через Дніпро.
"Якщо росія добудує імпровізований міст, це майже напевно збільшить пропускну спроможність порівняно з поромною переправою. Понтонний міст, ймовірно, як і раніше, буде вразливим для українських наступальних дій", - наголосили у британській розвідці.
Доповнення
Антонівський міст, який, за оцінками, потрібен російським окупантам для логістики, неодноразово за останній час піддавався ударам.