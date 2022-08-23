Британская разведка: российские военные строят понтонный мост рядом с Антоновским
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Российские военные под временно занятым Херсоном строят понтонный мост через Днепр рядом с уничтоженным Антоновским мостом, он должен заменить паромную переправу, говорится в очередной сводке Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
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"На выходных россия, вероятно, начала перебрасывать баржи на позиции для строительства прочного понтонного моста через реку Днепр непосредственно рядом с поврежденным Антоновским автомобильным мостом. Переправа является ключевым связующим звеном между оккупированным россией Херсоном и востоком", - указывает британская разведка.
Детали
В МО Британии отмечают, что в течение нескольких недель российские войска и местные жители полагались на паромную переправу через Днепр.
"Если россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность по сравнению с паромной переправой. Понтонный мост, вероятно, по-прежнему будет уязвим для украинских наступательных действий", - подчеркнули в британской разведке.
Дополнение
Антоновский мост, который, по оценкам, нужен российским оккупантам для логистики, не один раз за последнее время подвергался ударам.