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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Британка випала за борт круїзного лайнера і провела в морі 10 годин

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Біля берегів Хорватії врятували британку, яка випала за борт круїзного лайнера і провела 10 годин у морі. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.

Британка випала за борт круїзного лайнера і провела в морі 10 годин

Як зазначається, жінка впала з борту круїзного лайнера "Норвезька зірка" за 95 км від узбережжя Хорватії близько опівночі в суботу.

Хорватський рятувальний човен знайшов її у неділю зранку недалеко від того місця, де вона, як вважається, впала у море. За словами капітана, жінка була виснажена. Загалом вона провела у морі 10 годин. Британку доставили до лікарні в місті Пула.

Обставини інциденту розслідуються, про інцидент поінформовано посольство Великої Британії в Хорватії.

Нагадаємо, біля берегів Іспанії врятували понад 770 мігрантів.

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