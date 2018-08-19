Британка випала за борт круїзного лайнера і провела в морі 10 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Біля берегів Хорватії врятували британку, яка випала за борт круїзного лайнера і провела 10 годин у морі. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.
Як зазначається, жінка впала з борту круїзного лайнера "Норвезька зірка" за 95 км від узбережжя Хорватії близько опівночі в суботу.
Хорватський рятувальний човен знайшов її у неділю зранку недалеко від того місця, де вона, як вважається, впала у море. За словами капітана, жінка була виснажена. Загалом вона провела у морі 10 годин. Британку доставили до лікарні в місті Пула.
Обставини інциденту розслідуються, про інцидент поінформовано посольство Великої Британії в Хорватії.
Нагадаємо, біля берегів Іспанії врятували понад 770 мігрантів.