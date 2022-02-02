Британія підняла у повітря винищувачі після виявлення непізнаного літака
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Велика Британія у середу підняла в повітря винищувачі після виявлення непізнаного літака, що наближався до повітряного простору, повідомило міністерство оборони, заяву якого цитують західні ЗМІ, пише УНН.
Цитата:
“Винищувачі Typhoon (у відповідь на - ред.) оповіщення про швидке реагування з бази Королівських ВПС Лоссімаут за підтримки танкера Voyager з бази Королівських ВПС Брайз Нортон були відправлені проти непізнаного літака, що наближався до зони інтересів Великої Британії”, — заявив представник міністерства оборони, якого цитує Reuters.
Там вказали, що не буде "жодних додаткових подробиць про цю операцію, доки вона не буде завершена”.
Sky News повідомляє, що літак було виявлено на північ від Шотландії.
Доповнення
Такі оповіщення про швидке реагування (QRA) не є рідкістю і зазвичай пов'язані з підняттям літаків Королівських повітряних сил Великої Британії, які стежать за російськими військовими літаками, що здійснюють польоти поблизу повітряного простору Британії.