Brent впала в ціні до 54,08 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у четвер зранку впали в ціні до 54,08 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:13, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,52%.
При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 50,88 долара за барель, втративши 0,53%.
Нагадаємо, у лютому Україна скоротила видобуток нафти на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.