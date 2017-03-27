Brent впала в ціні до 50,72 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у понеділок зранку впали в ціні до 50,72 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:15, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,16%.
При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 47,82 долара за барель, втративши 0,31%.
Нагадаємо, у лютому Україна скоротила видобуток нафти на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.