Brent торгується вище 60 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у понеділок зранку впали в ціні до 60,39 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:16, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,08%.
При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 53,89 долара за барель, втративши 0,02%.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Brent торгувалася на рівні 59,39 дол. за барель.