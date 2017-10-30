Brent торгується вище 60 дол. за барель

За даними видання станом на 8:16, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,08%.

При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 53,89 долара за барель, втративши 0,02%.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Brent торгувалася на рівні 59,39 дол. за барель.