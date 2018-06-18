Brent торгується нижче 73 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у понеділок зранку впали в ціні до 72,77 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:13, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,91%.
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При цьому ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 63,83 долара за барель, втративши 1,89%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.