Brent торгується на рівні 67,14 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у вівторок зранку зросли в ціні до 67,14 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:25, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,40%.
При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 60,63 долара за барель, додавши 0,35%.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Brent торгувалася на рівні 66,87 дол. за барель.