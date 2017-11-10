Brent торгується на рівні 63,81 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у п'ятницю зранку впали в ціні до 63,81 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:13, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,19%.
При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 57,10 долара за барель, втративши 0,12%.
Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 63,44 дол. за барель.