Brent торгується на рівні 63,81 дол. за барель

За даними видання станом на 8:13, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,19%.

При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 57,10 долара за барель, втративши 0,12%.

Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 63,44 дол. за барель.