Brent торгується на рівні 63,52 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у понеділок зранку зросли в ціні до 63,52 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:11, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,48%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 57,62 долара за барель, додавши 0,56%.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Brent торгувалася на рівні 63,23 дол. за барель.