Brent торгується на рівні 63,41 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у середу зранку впали в ціні до 63,41 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:18, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,44%.
При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 56,90 долара за барель, втративши 0,52%.
Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 64,20 дол. за барель.