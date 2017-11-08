Brent торгується на рівні 63,41 дол. за барель

За даними видання станом на 8:18, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,44%.

При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 56,90 долара за барель, втративши 0,52%.

Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 64,20 дол. за барель.