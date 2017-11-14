Brent торгується на рівні 62,97 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у вівторок зранку впали в ціні до 62,97 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:18, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,30%.
При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 56,63 долара за барель, втративши 0,23%.
Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 63,57 дол. за барель.