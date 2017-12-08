Brent торгується на рівні 62,22 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у четвер зранку зросли в ціні до 62,22 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:16, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,03%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 56,68 долара за барель, втративши 0,02%.
Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 61,37 дол. за барель.