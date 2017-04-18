Brent торгується на рівні 55,40 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у вівторок зранку зросли в ціні до 55,40 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:15, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,07%.
При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI встановилася на рівні 52,65 долара за барель.
Нагадаємо, у лютому Україна скоротила видобуток нафти на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.