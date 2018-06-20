Brent подорожчала до 75,32 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у середу зранку зросли в ціні до 75,32 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:09, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,32%.
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При цьому ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 65,30 долара за барель, додавши 0,35%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.