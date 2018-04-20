Brent подешевшала до 73,74 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у п'ятницю зранку впали в ціні до 73,74 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
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За даними видання станом на 8:18, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,05%.
При цьому ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 68,20 долара за барель, втративши 0,13%.
Нагадаємо, МВФ прогнозує зростання цін на нафту в 2018 році.