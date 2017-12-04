Brent подешевшала до 63,45 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у понеділок зранку впали в ціні до 63,45 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:17, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,44%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 58,00 долара за барель, втративши 0,62%.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Brent торгувалася на рівні 63,73 дол. за барель.