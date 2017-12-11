Brent подешевшала до 63,11 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у понеділок зранку впали в ціні до 63,11 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:11, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent зменшилася на 0,46%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 57,14 долара за барель, втративши 0,38%.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Brent торгувалася на рівні 62,22 дол. за барель.