Brent подешевшала до 62,66 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у середу зранку впали в ціні до 62,66 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:31, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,32%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 57,41 долара за барель, втративши 0,36%.
Нагадаємо, на початку цього тижня Brent торгувалася на рівні 63,45 дол. за барель.