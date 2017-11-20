Brent подешевшала до 62,64 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у понеділок зранку впали в ціні до 62,64 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:18, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,13%.
При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 56,64 долара за барель, додавши 0,16%.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Brent торгувалася на рівні 61,18 дол. за барель.