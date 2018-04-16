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Бренд Medoff випустив нову лінійку унікальної горілки Medoff Cities

Бренд Medoff випустив нову лінійку унікальної горілки Medoff Cities

Київ • УНН

 • 41282 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Українська компанія-виробник алкогольних напоїв Beverage Trading Company презентувала нову лінійку унікальної горілки MEDOFF CITIES, передає УНН з посиланням на реліз компанії.

"Всі давно знають, що головна особливість, що відрізняє міжнародний бренд Medoff від всіх інших горілок - це неймовірна м'якість, яка досягається завдяки унікальній технології фільтрації медом.

Тепер бездоганно м'який смак Medoff представлений додатковими трьома видами в новій лінійці CITIES EDITION", - відзначили в компанії.

Рецептура кожної з новинок втілила в собі традиційні інгредієнти з різних куточків земної кулі, тому нові смаки мають відповідну назву:

"Medoff New York" - підтримує твій ритм життя у великому місті. Ультрам'яка горілка з легким ароматом меліси - ідеальна основа для коктейлів, п'ється легко і невимушено. 37,5% алкоголю дозволить зберегти відмінний настрій протягом усього вечора.

"Medoff Berlin" - м'яка, стримана і вишукана 40% горілка з легким солодовим ароматом.

"Medoff Tokyo" - ніжно-м'яка, витончена як східна культура. У складі горілки рисовий настій, який дарує їй особливий оксамитовий смак.

"Яскравий незвичайний дизайн з елементами, що переливаються, підкреслює стильність і сучасність міжнародного бренду, викликаючи бажання спробувати всі три види!

Нова лінійка Medoff надихає споживачів пробувати нове і досягати нових вершин! Де б ти не був, Medoff - це те, що підкреслить твою індивідуальність і витончений смак", - наголошується в релізі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за підсумками експертизи ІСЕ горілка MEDOFF набрала найбільшу кількість дегустаційних балів.

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