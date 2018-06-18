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Бренд Medoff презентував інтерактивну мапу коктейлів світу

Бренд Medoff презентував інтерактивну мапу коктейлів світу

Київ • УНН

 • 48078 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Вітчизняний бренд Medoff презентував сайт, який є гідом для споживачів та виробників коктейлів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український виробник алкоголю Beverage Trading Company, передає УНН.

Зокрема повідомляється, що за допомогою “коктейльного” сайту Medoff можна дізнатися, якому коктейлю віддають перевагу в Шотландії, на Філіппінах чи в інших країнах світу.

Також сайт вчить готувати вишукані коктейлі на основі горілки Medoff просто вдома.

"Коктейлі нашої карти відрізняються один від одного, наче легкий китайський вітерець Кай від штормового та поривчастого Памперо, що в Аргентині. Кожен має власний “вітряний” характер та унікальний рецепт, а об’єднує їх неповторна м’якість горілки Medoff", - підкреслили у Beverage Trading Company.

Знайти коктейльні рецепти можна і на YouTube-каналі компанії і на спеціально розробленому сайті MedoffCocktails - www.medoffcocktails.com.

Як повідомляв УНН, за словами експертів, сьогодні світові тренди на алкогольному ринку диктують моду саме на коктейлі. Українці – не виключення, і все частіше віддають перевагу різноманітним алкогольним міксам.

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