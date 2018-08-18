Брат Мессі отримав більше двох років умовного ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Старший брат зіркового футболіста каталонської “Барселони” Ліонеля Мессі — Матіас, був визнаний винуватим у незаконному збереженні вогнепальної зброї, інформує УНН із посиланням на ресурс La Capital.
Суд міста Росаріо засудив 35-річного чоловіка до 30 місяців в’язниці. Проте присяжні відразу ж замінили реальний вирок та взяття під варту, лише громадськими роботами в рамках угоди з прокурорами. Тепер кожний місяць Мессі повинен по 8 годин займатися футболом із дітьми однієї із школи.
Крім того, у встановлений термін аргентинець, який вже не перший раз має проблеми з законом (в 2008-му був заарештований за незаконне зберігання зброї, в 2015-му був засуджений до випробувального терміну за незаконне зберігання мисливської рушниці, в 2017-му потрапив в аварію в рідному Росаріо), не зможе залишати країну і отримає психологічну допомогу.