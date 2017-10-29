БПП програв "Батьківщині" місцеві вибори, - екзит-пол

"Незважаючи на весь тиск, який чинила команда президента, "Батьківщина" набрала 23%, відповідно до результатів екзит-полу. А БПП "Солідарність" при всьому шаленому адмінресурсі, при маніпуляціях та брудних технологіях, взяв лише 18%", – наголосила вона.

Зведені результати виборів за цей період є такими:

ВИБОРИ ДО МІСЦЕВИХ РАД у 2016-2017 рр.

ВО "Батьківщина" 28.1%

БПП "Солідарність" 15,4%

Аграрна партія України 10,9%

"Наш край" 10.9%

"УКРОП" 6,6%

Радикальна партія Ляшка 5,1%

Опозиційний блок 4,4%

ВО "Свобода" 2,4%

Самопоміч 2,3%

Громадянська позиція А.Гриценка 0,8%

Інші партії 13,9%

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбулись вибори у 201 об'єднаній територіальній громаді.