БПП програв "Батьківщині" місцеві вибори, - екзит-пол

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Київ • УНН

 • 3838 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На виборах в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ), які відбулися 29 жовтня в усіх областях України, перемогла партія ВО "Батьківщина", про це свідчать дані екзит-полу, проведеного місцевими громадськими організаціями спільно з "Батьківщиною Молодою" у 59 ОТГ, які в ефірі "NewsOne" оголосила Юлія Тимошенко, передає УНН. 

"Незважаючи на весь тиск, який чинила команда президента, "Батьківщина" набрала 23%, відповідно до результатів екзит-полу. А БПП "Солідарність" при всьому шаленому адмінресурсі, при маніпуляціях та брудних технологіях, взяв лише 18%", – наголосила вона.

Зведені результати виборів за цей період є такими:

ВИБОРИ ДО МІСЦЕВИХ РАД у 2016-2017 рр.

ВО "Батьківщина" 28.1%
БПП "Солідарність" 15,4%
Аграрна партія України 10,9%
"Наш край" 10.9%
"УКРОП" 6,6%
Радикальна партія Ляшка 5,1%
Опозиційний блок 4,4%
ВО "Свобода" 2,4%
Самопоміч 2,3%
Громадянська позиція А.Гриценка 0,8%
Інші партії 13,9%

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбулись вибори у 201 об'єднаній територіальній громаді.

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