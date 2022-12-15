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БПЛА, які використовує росія проти України, містять іноземні комплектуючі - Центр досліджень

БПЛА, які використовує росія проти України, містять іноземні комплектуючі - Центр досліджень

Київ • УНН

 • 497726 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Безпілотники іранського походження, а також російської розробки та виробництва, які ворог застосовує для атак по території України, містять іноземні комплектуючі. Про це під час брифінгу повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки полковник Олександр Заруба, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Для недавніх атак по об’єктах критичної інфраструктури Одеси, вчорашньої атаки по Києву використовувалися БПЛА Shahed-136 – баражуючий боєприпас виробництва Ісламської Республіки Іран. Закуплені для російської армії, вони отримали найменування «Герань-2». Цей БПЛА ідентифікований фахівцями Центру за характерними закінцівками крила, двигуном та іншими деталями. Ми констатуємо наявність серед елементної бази комплектуючих іноземного виробництва», – повідомив Заруба.

Деталі

Окрім того, з його слів, ворогом використовується низка дронів російської розробки і виробництва. Зокрема, “Орлан-10”, що використовується як розвідувальний безпілотник для ведення артилерійської розвідки та разом з іншими засобами в комплексах радіоелектронної боротьби. За словами представника Центру, його виробництво без іноземних комплектуючих так само неможливе.

Один із останніх трофеїв – БПЛА “Гранат-3”, призначений для розвідки місцевості, патрулювання, ведення спостереження, цілевказівки та управління підрозділами. Завдяки невеликій вазі, габаритам, вартості та простоті широко застосовується у ланці рота-батальйон.

Також Заруба представив зразок БПЛА “Елерон-3СВ” – комплекс ближньої дії повітряної розвідки та спостереження. Особливістю є електродвигун як рушій – конструкція типу «літаюче крило», змінний модульний набір корисного навантаження. Комплекс дозволяє вести повітряну оптико-електронну розвідку з передачею інформації у режимі реального часу, на відстані до 25 км, через закриті цифрові канали зв’язку.

«Результати проведених досліджень свідчать, що практично всі комплектуючі, які забезпечують фото- та відеозйомку, керування апаратом у повітрі, передачу даних різними каналами, GPS-навігацію в російських БПЛА – іноземного походження», – резюмував Заруба.

Нагадаємо

За тиждень Сили оборони України змогли знищити 22 дрони-камікадзе, які росія випустила по території України.

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