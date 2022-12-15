БПЛА, которые использует россия против Украины, содержат иностранные комплектующие - Центр исследований
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Беспилотники иранского происхождения, а также российской разработки и производства, применяемые врагом для атак по территории Украины, содержат иностранные комплектующие. Об этом во время брифинга сообщил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники полковник Александр Заруба, передает корреспондент УНН.
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«Для недавних атак по объектам критической инфраструктуры Одессы, вчерашней атаки по Киеву использовались БПЛА Shahed-136 – баражирующий боеприпас производства Исламской Республики Иран. Закупленные для российской армии, они получили наименование «Герань-2». Этот БПЛА идентифицирован специалистами Центра по характерным концовкам крыла, двигателю и другим деталям. Мы констатируем наличие среди элементной базы комплектующих иностранного производства», – сообщил Заруба.
Детали
Кроме того, по его словам, врагом используется ряд дронов российской разработки и производства. В частности, “Орлан-10”, используемый как разведывательный беспилотник для ведения артиллерийской разведки и вместе с другими средствами в комплексах радиоэлектронной борьбы. По словам представителя Центра, его производство без иностранных комплектующих также невозможно.
Один из последних трофеев – БПЛА “Гранат-3”, предназначенный для разведки местности, патрулирования, ведения наблюдения, целеуказания и управления подразделениями. Благодаря небольшому весу, габаритам, стоимости и простоте широко применяется в звене рота-батальон.
Также Заруба представил образец БПЛА “Элерон-3СВ” – комплекс ближнего действия воздушной разведки и наблюдения. Особенностью является электродвигатель как двигатель – конструкция типа «летающее крыло», сменный модульный набор полезной нагрузки. Комплекс позволяет вести воздушную оптико-электронную разведку с передачей информации в режиме реального времени, на расстоянии до 25 км, через закрытые цифровые каналы связи.
«Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что практически все комплектующие, обеспечивающие фото- и видеосъемку, управление аппаратом в воздухе, передачу данных по разным каналам, GPS-навигацию в российских БПЛА – иностранного происхождения», – резюмировал Заруба.
Напомним
Через неделю Силы обороны Украины смогли уничтожить 22 дрона-камикадзе, которые россия выпустила по территории Украины.