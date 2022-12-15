БПЛА, которые использует россия против Украины, содержат иностранные комплектующие - Центр исследований

ukru
14:57 • 33805 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 100725 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 101260 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 94193 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 77472 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 109425 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135370 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122776 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136238 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117559 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 57821 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 109776 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 127097 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 124288 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 108260 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 222164 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 252800 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 191735 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 197494 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 233004 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 46703 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 108260 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 116635 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 124402 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 139655 просмотра
Актуальное
БПЛА, которые использует россия против Украины, содержат иностранные комплектующие - Центр исследований

БПЛА, которые использует россия против Украины, содержат иностранные комплектующие - Центр исследований

Киев • УНН

 • 497726 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Беспилотники иранского происхождения, а также российской разработки и производства, применяемые врагом для атак по территории Украины, содержат иностранные комплектующие. Об этом во время брифинга сообщил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники полковник Александр Заруба, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Для недавних атак по объектам критической инфраструктуры Одессы, вчерашней атаки по Киеву использовались БПЛА Shahed-136 – баражирующий боеприпас производства Исламской Республики Иран. Закупленные для российской армии, они получили наименование «Герань-2». Этот БПЛА идентифицирован специалистами Центра по характерным концовкам крыла, двигателю и другим деталям. Мы констатируем наличие среди элементной базы комплектующих иностранного производства», – сообщил Заруба.

Детали

Кроме того, по его словам, врагом используется ряд дронов российской разработки и производства. В частности, “Орлан-10”, используемый как разведывательный беспилотник для ведения артиллерийской разведки и вместе с другими средствами в комплексах радиоэлектронной борьбы. По словам представителя Центра, его производство без иностранных комплектующих также невозможно.

Один из последних трофеев – БПЛА “Гранат-3”, предназначенный для разведки местности, патрулирования, ведения наблюдения, целеуказания и управления подразделениями. Благодаря небольшому весу, габаритам, стоимости и простоте широко применяется в звене рота-батальон.

Также Заруба представил образец БПЛА “Элерон-3СВ” – комплекс ближнего действия воздушной разведки и наблюдения. Особенностью является электродвигатель как двигатель – конструкция типа «летающее крыло», сменный модульный набор полезной нагрузки. Комплекс позволяет вести воздушную оптико-электронную разведку с передачей информации в режиме реального времени, на расстоянии до 25 км, через закрытые цифровые каналы связи.

«Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что практически все комплектующие, обеспечивающие фото- и видеосъемку, управление аппаратом в воздухе, передачу данных по разным каналам, GPS-навигацию в российских БПЛА – иностранного происхождения», – резюмировал Заруба.

Напомним

Через неделю Силы обороны Украины смогли уничтожить 22 дрона-камикадзе, которые россия выпустила по территории Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы