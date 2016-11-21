Бойовий досвід АТО повинен врховуватися при підготовці військ – В.Муженко

"Бойовий досвід, набутий в АТО, має і надалі обов’язково враховуватися в організації бойової підготовки військ. Вже сьогодні всі без виключення інструктори навчальних центрів брали участь в АТО. Здобутий бойовий досвід зробив нашу армію однією з найбільш боєздатних в Європі. Нині ми маємо професійну армію, яка спроможна виконати будь-які поставлені завдання, ми показали спроможність дати відсіч збройній агресії", - зазначив начальник Генштабу.

В.Муженко також звернув увагу офіцерів на організацію належного комплектування військових частин резервістами оперативного резерву, а також цивільно-військового співробітництва в умовах АТО.