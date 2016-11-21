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Бойовий досвід АТО повинен врховуватися при підготовці військ – В.Муженко

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Бойовий досвід, набутий в зоні проведення антитерористичної операції, має бути врахований при підготовці української армії. Про це сказав начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко під час зборів з командирами бригад та полків, їхніми заступниками і начальниками родів військ, передає УНН з посиланням на прес-службу Генштабу.

Бойовий досвід АТО повинен врховуватися при підготовці військ – В.Муженко

"Бойовий досвід, набутий в АТО, має і надалі обов’язково враховуватися в організації бойової підготовки військ. Вже сьогодні всі без виключення інструктори навчальних центрів брали участь в АТО. Здобутий бойовий досвід зробив нашу армію однією з найбільш боєздатних в Європі. Нині ми маємо професійну армію, яка спроможна виконати будь-які поставлені завдання, ми показали спроможність дати відсіч збройній агресії", - зазначив начальник Генштабу.

В.Муженко також звернув увагу офіцерів на організацію належного комплектування військових частин резервістами оперативного резерву, а також цивільно-військового співробітництва в умовах АТО.

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