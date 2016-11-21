Боевой опыт АТО должен учитываться при подготовке войск - В.Муженко

"Боевой опыт, приобретенный в АТО, должен и впредь обязательно учитываться в организации боевой подготовки войск. Уже сегодня все без исключения инструкторы учебных центров участвовали в АТО. Приобретенный боевой опыт сделал нашу армию одной из самых боеспособных в Европе. Сейчас мы имеем профессиональную армию, которая способна выполнить любые поставленные задачи, мы показали способность дать отпор вооруженной агрессии", - отметил начальник Генштаба.

В.Муженко также обратил внимание офицеров на организацию надлежащего комплектования воинских частей резервистами оперативного резерва, а также гражданско-военного сотрудничества в условиях АТО.