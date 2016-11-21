Боевой опыт АТО должен учитываться при подготовке войск - В.Муженко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Боевой опыт, приобретенный в зоне проведения антитеррористической операции, должен быть учтен при подготовке украинской армии. Об этом сказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко во время сборов с командирами бригад и полков, их заместителями и начальниками родов войск, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба.
"Боевой опыт, приобретенный в АТО, должен и впредь обязательно учитываться в организации боевой подготовки войск. Уже сегодня все без исключения инструкторы учебных центров участвовали в АТО. Приобретенный боевой опыт сделал нашу армию одной из самых боеспособных в Европе. Сейчас мы имеем профессиональную армию, которая способна выполнить любые поставленные задачи, мы показали способность дать отпор вооруженной агрессии", - отметил начальник Генштаба.
В.Муженко также обратил внимание офицеров на организацию надлежащего комплектования воинских частей резервистами оперативного резерва, а также гражданско-военного сотрудничества в условиях АТО.