Бойовики здійснили шість обстрілів позицій Об’єднаних сил

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Станом на 18:00 бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.