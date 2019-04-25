Бойовики здійснили шість обстрілів позицій Об’єднаних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Станом на 18:00 бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Збройні формування Російської Федерації також вели вогонь по позиціях наших підрозділів з бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції наших підрозділів: з озброєння бойових машин піхоти – біля населеного пункту Павлопіль, з гранатометів різних систем – біля населеного пункту Гнутове; тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Лебединське та Талаківка.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем один раз обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Кримське", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, учора бойовики здійснили 14 обстрілів позицій українських військових, одного військового поранено.