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Бойовики з важкого озброєння обстріляли низку позицій ЗСУ на маріупольському напрямку

Київ • УНН

 • 8147 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сьогодні бойовики активно обстрілювали маріупольський напрямок, зокрема, зі 120 та 82 міліметрових мінометів, кулеметів та БМП було обстріляно Новотроїцьке, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"Поблизу Маріуполя, вогнем мінометів калібру 120мм та 82мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та БМП ворог накривав захисників Новотроїцького. З мінометів калібру 82мм та великокаліберних кулеметів бив по позиціям в районі населеного пункту Березове. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вів вогонь по оборонцях Гнутового, Водяного та Мар’їнки. Поблизу Мар’їнки та Новотроїцького активно діяли ворожі снайпери", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО, сьогодні в зоні проведення АТО бойовики 28 разів обстріляли сили АТО і двоє українських військових отримали поранення.

Українські Національні Новини

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