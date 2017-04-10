Бойовики з важкого озброєння обстріляли низку позицій ЗСУ на маріупольському напрямку

"Поблизу Маріуполя, вогнем мінометів калібру 120мм та 82мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та БМП ворог накривав захисників Новотроїцького. З мінометів калібру 82мм та великокаліберних кулеметів бив по позиціям в районі населеного пункту Березове. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вів вогонь по оборонцях Гнутового, Водяного та Мар’їнки. Поблизу Мар’їнки та Новотроїцького активно діяли ворожі снайпери", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО, сьогодні в зоні проведення АТО бойовики 28 разів обстріляли сили АТО і двоє українських військових отримали поранення.