Боевики из тяжелого вооружения обстреляли ряд позиций ВСУ на мариупольском направлении

"Вблизи Мариуполя, огнем минометов калибра 120 мм и 82мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и БМП враг накрывал защитников Новотроицкого. С минометов калибра 82мм и крупнокалиберных пулеметов бил по позициям в районе населенного пункта Березово. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по защитники Гнутово, Водяного и Марьинки. Вблизи Марьинки и Новотроицкого активно действовали вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО, сегодня в зоне проведения АТО боевики 28 раз обстреляли силы АТО и двое украинских военных получили ранения.