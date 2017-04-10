Боевики из тяжелого вооружения обстреляли ряд позиций ВСУ на мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня боевики активно обстреливали мариупольское направление, в частности, из 120 и 82 миллиметровых минометов, пулеметов и БМП был обстреляно Новотроицкое, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Вблизи Мариуполя, огнем минометов калибра 120 мм и 82мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и БМП враг накрывал защитников Новотроицкого. С минометов калибра 82мм и крупнокалиберных пулеметов бил по позициям в районе населенного пункта Березово. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по защитники Гнутово, Водяного и Марьинки. Вблизи Марьинки и Новотроицкого активно действовали вражеские снайперы", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по данным штаба АТО, сегодня в зоне проведения АТО боевики 28 раз обстреляли силы АТО и двое украинских военных получили ранения.