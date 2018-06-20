Бойовики на луганському напрямку вели обстріл із 82-мм мінометів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. З початку доби бойовики здійснили 3 обстріли позицій Об'єднаних сил на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр Об єднаних сил, передає УНН.
“Упродовж поточної доби, 20 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Противник, з 7 ранку до 18 вечора, три рази порушував режим припинення вогню... В ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисників немає. Втрати противника уточнюються”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, в районі Новотошківського, що на Луганському напрямку, ворог провокував наші підрозділи вогнем з мінометів калібру 82-мм.
На Маріупольському та Донецькому напрямках, в районах Пісків та Лебединського противник вів вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. Об’єднані сили надійно утримували свої позиції, зберігаючи займані рубежі незмінними.
Упродовж минулої доби, 19 червня, підрозділи Об’єднаних сил зафіксували 26 прицільних обстрілів, під час яких російсько-окупаційні війська зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями випустили кілька снарядів з артилерійських систем 122-го калібру та 10 мін з мінометів 120 та 82-го калібрів.