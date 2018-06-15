Бойовики з початку доби 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Незаконні збройні формування упродовж поточної доби здійснили 15 обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу Об’єднаних сил.
“Упродовж поточної доби, 15 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Російсько-окупаційні війська 15 разів порушували режим припинення вогню, з яких 7 разів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, - повідомили у штабі.
Так, на Донеччині противник продовжує здійснювати провокаційні обстріли позицій Збройних сил із житлових кварталів, прикриваючись мирним населенням.
Тричі відкривався вогонь по Водяному зі 120-мм мінометів, стільки ж обстрілів було здійснено по захисникам Богданівки з використанням мінометів різного калібру. Об’єднані сили відкривали зосереджений вогонь у відповідь з дозволеного озброєння та успішно подавляли вогневі точки противника.
Темної пори доби, під прикриттям вогню гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, диверсійні групи противника намагалися обійти з флангів позиції захисників Авдіївки. Вчасно відкритий вогонь у відповідь змусив бойовиків відмовитися від своїх намірів та відступити.
Протягом доби відмічаються активні дії противника на Маріупольському напрямку. По захисникам Лебединського противник відкривав вогонь зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів. Також по Талаківці та Водяному окупант вів обстріл з важкого озброєння. Більшість обстрілів відкривалася з Саханки та сусідніх населених пунктів, які перебувають під тимчасовим контролем ворога.
“В ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисника немає. Втрати противника уточнюються”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, протягом поточного року на Донбасі загинуло 29 цивільних осіб та зазнали поранень 109 людей.