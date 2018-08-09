Бойовики з ОРДЛО обстріляли КП "Майорськ": пошкоджено бронеавтомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Російсько-окупаційні війська сьогодні зранку здійснили обстріл позицій прикордонників зі складу Об’єднаних сил на контрольному посту "Майорськ" на Донбасі, пошкоджено бронеавтомобіль. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"Сьогодні з 6:25 до 7:30 з боку тимчасово окупованої території зі стрілецької зброї та гранатометів вівся обстріл позицій прикордонників, що виконують завдання у складі Об’єднаних сил на контрольному посту "Майорськ". В результаті обстрілу пошкоджено броньований автомобіль Cougar та один з бліндажів. Постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає", - повідомили у штабі.
При цьому військові додали, що з 6:30 до 8:50 пропуск громадян через лінію зіткнення на даному напрямку не здійснювався. Наразі рух відновлено, КПВВ працює в штатному режимі.
Нагадаємо, біля КПВВ "Мар'їнка" на вибухівці підірвався прикордонник.