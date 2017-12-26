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Бойовики використовують режим припинення вогню для підготовки бойових дій - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. За повідомленням головного управління розвідки Міністерства оборони України на території окупованого Донбасу російські окупаційні війська намагаються використати діючий режим припинення вогню для підготовки до подальшого ведення бойових дій. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

Бойовики використовують режим припинення вогню для підготовки бойових дій - розвідка

“За повідомленням головного управління розвідки Міністерства оборони України противник намагається використати діючий режим припинення вогню для підготовки до подальшого ведення бойових дій”, — зазначив речник.

За його словами, разом з цим, для утримання місцевого населення під впливом російської пропаганди, ворог проводить заходи зі створення штучної психологічної напруги серед населення окупованого Донбасу.

"Упродовж 22-25 грудня поточного року командування російсько окупаційних військ провело роботу з так званими органами місцевого самоврядування щодо здійснення інвентаризації укриттів — бомбосховищ та обладнати їх необхідними засобами на випадок так званого “наступу” збройних сил України. І для залякування місцевого населення поширюються провокаційні звернення до власників будинків, які у разі обстрілів повинні забезпечити вільний доступ до своїх підвальних приміщень", — повідомив Мотузяник.

Нагадаємо, минула доба в АТО пройшла без втрат серед українських військових.

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