Боевики используют режим прекращения огня для подготовки боевых действий - разведка

"По сообщению главного управления разведки Министерства обороны Украины противник пытается использовать действующий режим прекращения огня для подготовки к дальнейшему ведению боевых действий", - отметил спикер.

По его словам, вместе с этим, для удержания местного населения под влиянием российской пропаганды, враг проводит мероприятия по созданию искусственной психологической напряженности среди населения оккупированного Донбасса.

"В течение 22-25 декабря текущего года, командование русско-оккупационных войск провело работу с так называемыми органами местного самоуправления по осуществлению инвентаризации укрытий - бомбоубежищ и оборудовать их необходимыми средствами на случай так называемого "наступления" вооруженных сил Украины. И для запугивания местного населения распространяются провокационные обращения к владельцам домов, которые в случае обстрелов должны обеспечить свободный доступ к своим подвальных помещений", - сообщил Мотузяник.

Напомним, минувшие сутки в АТО прошла без потерь среди украинских военных.