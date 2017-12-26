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Боевики используют режим прекращения огня для подготовки боевых действий - разведка

Киев • УНН

 • 9545 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. По сообщению главного управления разведки Министерства обороны Украины на территории оккупированного Донбасса российские оккупационные войска пытаются использовать действующий режим прекращения огня для подготовки к дальнейшему ведению боевых действий. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

Боевики используют режим прекращения огня для подготовки боевых действий - разведка

"По сообщению главного управления разведки Министерства обороны Украины противник пытается использовать действующий режим прекращения огня для подготовки к дальнейшему ведению боевых действий", - отметил спикер.

По его словам, вместе с этим, для удержания местного населения под влиянием российской пропаганды, враг проводит мероприятия по созданию искусственной психологической напряженности среди населения оккупированного Донбасса.

"В течение 22-25 декабря текущего года, командование русско-оккупационных войск провело работу с так называемыми органами местного самоуправления по осуществлению инвентаризации укрытий - бомбоубежищ и оборудовать их необходимыми средствами на случай так называемого "наступления" вооруженных сил Украины. И для запугивания местного населения распространяются провокационные обращения к владельцам домов, которые в случае обстрелов должны обеспечить свободный доступ к своим подвальных помещений", - сообщил Мотузяник.

Напомним, минувшие сутки в АТО прошла без потерь среди украинских военных.

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