Бойовики використовують "перемир'я" для облаштування нових позицій - СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Бойовики НЗФ ОРДЛО використовують “новорічне перемир’я” для облаштування нових вогневих позицій у межах населених пунктів. Про це повідомляє українська сторона СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Українська сторона СЦКК інформує, що бойовики НЗФ ОРДО/ОРЛО продовжують використовувати введений з 23.12.2017 на час новорічних та різдвяних свят режим припинення вогню для облаштування та нарощування старих і створення нових вогневих позицій”, — йдеться у повідомленні.
Наголошується, що зведення таких фортифікацій і розміщення на них військової техніки та озброєння здійснюється у межах населених пунктів та у безпосередній близькості до житлових будинків на тимчасово непідконтрольній території.
Так, у звіті СММ ОБСЄ за 03.01.2018 зазначається, що такі порушення виявлено у східній частині міста Кальміуське, де техніка та обладнаний військовий об’єкт розташовані біля житлового будинку. Також зафіксовано обладнання окопів та траншей на відстані не більше 300 метрів від с.Калиново-Борщувате (Луганська область) та безпосередньо навколо житлового сектора с.Стила (Донецька область).
“Українська сторона СЦКК наголошує: такі цинічні дії НЗФ ОРДО/ОРЛО є свідченням жорстокої байдужості до місцевого населення та намаганнями бойовиків НЗФ ОРДО/ОРЛО у черговий раз використати мирних мешканців населених пунктів окупованих територій у якості „живого“ щита”, — сказано у повідомленні.