Бойовики сьогодні не порушували перемир'я
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Сьогоднішній день у районі проведення АТО, вперше після вступу в силу новорічно-різдвяного перемир’я, пройшов без порушень режиму припинення вогню, передає УНН з посиланням на прес-службу АТО.
"Сьогоднішній день у районі проведення АТО, вперше після вступу в силу новорічно-різдвяного перемир’я, пройшов без порушень режиму припинення вогню. Станом на 18.00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу," - йдеться в повідомленні штабу.
Зокрема, підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна опинилась у топ-10 найнебезпечніших країн світу