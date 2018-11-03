Бойовики сьогодні чотири рази обстріляли українських військових, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська в зоні проведення операції Об'єднаних сил чотири рази обстріляли позиції Збройних сил України, поранивши одного військовослужбовця. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“З початку цієї доби станом на 12 годину російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли оборонних позицій підрозділів Об’єднаних сил”, — повідомив речник.
За його словами, з опівночі з боку окупованого села Саханка ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Широкиного. Також зі стрілецької зброї окупанти вели обстріли в районі Золотого-4, з гранатометів поблизу Водяного та з озброєння БМП в районі населеного пункту Первомайське.
“Внаслідок бойових дій від початку поточної доби один український військовий отримав поранення. Наразі він отримує кваліфіковану допомогу у військовому мобільному госпіталі”, — сказав він.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Один раз — із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.