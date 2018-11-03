Боевики сегодня четыре раза обстреляли украинских военных, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил четыре раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранив одного военнослужащего. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела оборонительных позиций подразделений Объединенных сил", - сообщил пресс-секретарь.
По его словам, с полуночи со стороны оккупированного села Саханка враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Широкино. Также из стрелкового оружия оккупанты вели обстрелы в районе Золотого-4, из гранатометов - возле Водяного и из вооружения БМП - в районе населенного пункта Первомайское.
"В результате боевых действий с начала текущих суток один украинский военный получил ранения. Сейчас он получает квалифицированную помощь в военном мобильном госпитале", - сказал он.
Напомним, за минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. Один раз - с применением вооружения, запрещенного минского соглашениями.