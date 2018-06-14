Бойовики сьогодні 10 разів стріляли по позиціях ЗСУ на Донбасі

"Противник 10 разів порушував режим припинення вогню, з яких 6 разів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - повідомили у штабі й уточнили, що втрат серед українських військових немає.



За інформацією прес-центру, на Луганщині не спадає інтенсивність бойових дій. Зокрема, зазначається, бойовики в районі населених пунктів Новотошківське та Новотроїцьке вкотре застосовували 120 та 82-мм міномети.



При цьому, як поінформували у штабі, на Донеччині проти захисників населених пунктів Водяне та Богданівка бойовики використали важке озброєння.



"Активні дії противника були відмічені на Маріупольському напрямку. Лебединське противник намагався атакувати під прикриттям 122-мм артилерії та мінометів 120-го калібру. Адекватна відповідь морських піхотинців зірвала плани противника, який змушений був перейти до оборонних дій", - розповіли у штабі.



Об’єднані сили відкривали вогонь у відповідь та подавляли вогневі точки ворога, зберігаючи положення наших підрозділів незмінними.



Нагадаємо, минулої доби, 13 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою.