Бойовики сьогодні 10 разів стріляли по наших позиціях у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 10 прицільних обстрілів по позиціях Збройних сил України у зоні проведення АТО, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу АТО.
“Загалом, від початку доби зафіксовано 10 прицільних обстрілів укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних військ.
Унаслідок вогню агресора ніхто із українських воїнів не постраждав”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією штабу, зокрема, на луганському напрямку ворог застосував 82-мм міномети та артилерійські установки калібру 122-мм по наших опорних пунктах поблизу Луганського.
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“Неподалік Троїцького загарбники вели вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння БМП. Після обіду окупанти активізувалися у районі Кримського, де неодноразово обстрілювали українських оборонців із мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — зазначили у прес-центрі.
Водночас, як поінформували у штабі, на донецькому напрямку противник вів вогонь із забороненого озброєння неподалік Пісків. Зокрема, агресор застосував 120-ти та 82-мм міномети і здійснив п’ять пострілів із танка.