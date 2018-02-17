Боевики сегодня 10 раз стреляли по нашим позициям в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили 10 прицельных обстрелов по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба АТО.
"В целом, с начала суток зафиксировано 10 прицельных обстрелов укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск. В результате огня агрессора никто из украинских воинов не пострадал", - говорится в сообщении.
По информации штаба, в частности, на луганском направлении враг применил 82-мм минометы и артиллерийские установки калибра 122-мм по нашим опорных пунктах вблизи Луганского.
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"Неподалеку Троицкого захватчики вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП. После обеда оккупанты активизировались в районе Крымского, где неоднократно обстреливали украинских защитников с минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в пресс-центре.
В то же время, как сообщили в штабе, на донецком направлении противник вел огонь из запрещенного вооружения неподалеку Песков. В частности, агрессор применил 120-ти и 82-мм минометы и совершил пять выстрелов из танка.