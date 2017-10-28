Бойовики штучно створюють черги на КПВВ в Донецькій області - ДПСУ

Збільшення черг на КПВВ прикордонники пов’язують з навмисними діями бойовиків. Вони неодноразово припиняли пасажиропотік, відновлюючи його перед самим закриттям КПВВ та пропускаючи відразу по 60-100 автомобілів. Аби не ризикувати безпекою цивільних осіб прикордонники вимушені працювати поза графіком. Такі випадки на “Новотроїцькому” зафіксовані 18 і 26 жовтня.

Аналогічну ситуацію зафіксовано і на КПВВ “Гнутове” 27 жовтня, повідомляють у відомстві. Після 15:00 на в’їзд до підконтрольної українській владі території припинили прибувати громадяни. Через деякий час пасажиропотік зі сторони окупованих територій було поновлено. Затримка спричинила збільшення черг на пункті пропуску.

Інформацію про випадки штучного створення черг бойовиками Донецький прикордонний загін постійно надає представникам СЦКК та місії ОБСЄ.

Нагадаємо, контрольні пункти в’їзду-виїзду Донецької та Луганської областей переходять на зимовий час роботи.