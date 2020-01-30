Бойовики розміщують гаубиці біля ліній відведення озброєння - штаб ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Бойовики на Донбасі продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи військову техніку з порушенням ліній відведення озброєння. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.
"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування Російської Федерації продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи військову техніку з порушенням ліній відведення озброєння", - йдеться в повідомленні.
Так, у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 29 січня 2020 року оприлюднена інформація, що 27 січня БПЛА малого радіусу дії на непідконтрольній урядові України території Луганської області зафіксував 4 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) поблизу населеного пункту Богданівка та 2 буксирувані гаубиці (ймовірно Д-30 "Жаба", 122 мм) у населеному пункті Новогригорівка.
"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей", - зазначають у штабі ООС.
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів 30 січня на Донбасі отримав поранення один український військовослужбовець.