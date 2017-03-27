Бойовики провели 4-годинний обстріл з БМП на Світлодарській дузі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Минулої доби на Світлодарській дузі окупанти крім гармат та мінометів застосували БМП, один із обстрілів тривав безперервно протягом чотирьох годин. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“На Світлодарській дузі бойовики активізувалися у другій половині дня. Окрім мінометів та гармат, противник неодноразово використовував БМП. Один із обстрілів тривав безперервно протягом 4 годин”, — сказав він.
Загалом, за його словами, активні бойові дії ведуться по всьому фронту. Бойовики і вдень, і вночі застосовують важке озброєння. Аналогічна із Світлодарською дугою обстановка і під Горлівкою. Бойовики відкривали вогонь у Зайцевому та Верхньоторецькому.
Дуже неспокійно під Авдіївкою. Бойові дії тут тривали з перервами більше 10 годин. В бік наших позицій випущено понад 200 мін. У другій половині дня обстріл українських позицій тривав практично безперервно.
Близько 11 години ранку бойовики обстріляли житлові квартали міста з “Града”, внаслідок чого пошкоджено 18 будинків.
Кілька мінометних та танкових обстрілів з боку противника сталося на флангових позиціях — це Кам’янка та “Шахта Бутовка”.
У Пісках та Опитному також неспокійно: бойовики здійснили кілька обстрілів просто з території зруйнованого аеропорту.
Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 33 ворожих обстріли.
Нагадаємо, минулої доби загинуло троє українських військовослужбовців.