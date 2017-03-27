Боевики провели 4-часовой обстрел из БМП на Светлодарской дуге

"На Светлодарской дуге боевики активизировались во второй половине дня. Кроме минометов и орудий, противник неоднократно использовал БМП. Один из обстрелов продолжался непрерывно в течение 4 часов", - сказал он.

В целом, по его словам, активные боевые действия ведутся по всему фронту. Боевики и днем, и ночью применяют тяжелое вооружение. Аналогичная с Светлодарской дугой обстановка и под Горловкой. Боевики открывали огонь в Зайцевом и Верхнеторецком.

Очень неспокойно под Авдеевкой. Боевые действия здесь продолжались с перерывами более 10 часов. В сторону наших позиций выпущено более 200 мин. Во второй половине дня обстрел украинских позиций продолжался практически непрерывно.

Около 11 часов утра боевики обстреляли жилые кварталы города с "Града", в результате чего повреждены 18 домов.

Несколько минометных и танковых обстрелов со стороны противника произошло на фланговых позициях - это Каменка и "Шахта Бутовка".

В Песках и Опытном также неспокойно: боевики совершили несколько обстрелов просто с территории разрушенного аэропорта.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 33 вражеских обстрелов.

Напомним, за минувшие сутки погибли три украинских военнослужащих .