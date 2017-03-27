Боевики провели 4-часовой обстрел из БМП на Светлодарской дуге
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. За прошедшие сутки на Светлодарской дуге оккупанты кроме пушек и минометов применили БМП, один из обстрелов продолжался непрерывно в течение четырех часов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"На Светлодарской дуге боевики активизировались во второй половине дня. Кроме минометов и орудий, противник неоднократно использовал БМП. Один из обстрелов продолжался непрерывно в течение 4 часов", - сказал он.
В целом, по его словам, активные боевые действия ведутся по всему фронту. Боевики и днем, и ночью применяют тяжелое вооружение. Аналогичная с Светлодарской дугой обстановка и под Горловкой. Боевики открывали огонь в Зайцевом и Верхнеторецком.
Очень неспокойно под Авдеевкой. Боевые действия здесь продолжались с перерывами более 10 часов. В сторону наших позиций выпущено более 200 мин. Во второй половине дня обстрел украинских позиций продолжался практически непрерывно.
Около 11 часов утра боевики обстреляли жилые кварталы города с "Града", в результате чего повреждены 18 домов.
Несколько минометных и танковых обстрелов со стороны противника произошло на фланговых позициях - это Каменка и "Шахта Бутовка".
В Песках и Опытном также неспокойно: боевики совершили несколько обстрелов просто с территории разрушенного аэропорта.
Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 33 вражеских обстрелов.
Напомним, за минувшие сутки погибли три украинских военнослужащих .